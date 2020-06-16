РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июн. В Домодедове планируется реализовать проект по расширению оптово-распределительного центра для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщается на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Проект будет реализован в городском округе Домодедово Московской области. Здесь в целях расширения оптово-распределительного центра правительством региона планируется предоставить компании «Трио-Инвест» в долгосрочную аренду без проведения торгов земельный участок. Общий объем инвестиций в проект составит 10,3 миллиарда рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Мощности ОРЦ рассчитаны на прием 36 тысяч тонн продуктов в год. Оптово-распределительный центр планирует работать не только с сельхозпроизводителями из Подмосковья, но и из соседних регионов. Производитель сможет продать сырье либо отдать его на хранение.

По словам министра, в ОРЦ будет создано более 400 рабочих мест для жителей Подмосковья.