РИАМО - 16 июн. Главный внештатный педиатр Подмосковья, главврач Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Нисо Одинаева отметила, что во время прогулок в лесу важно закрывать тело одеждой, обуться в сапоги, чтобы защититься от укусов клещей, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

«Клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. <…> Ошибочно думать, что эти насекомые опасны лишь в лесу. «Поймать» клеща можно даже в городском парке. В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически неощутим – его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус», – сказала Одинаева.

Она добавила, что для защиты от клещей нужно максимально закрыть тело одеждой, особенно ноги. Одежда должна быть светлой – так проще обнаружить насекомое. Также она должна плотно прилегать к телу. Голову нужно закрыть, а волосы собрать. Важно осматривать волосы на голове у себя и ребенка. Чтобы отпугнуть насекомое, рекомендуется использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Если клещ уже укусил, то при его удалении нужно соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к голове и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, вывернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его; место укуса нужно продезинфицировать йодом, спиртом или одеколоном.

После того, как клещ извлечен, нужно тщательно промыть руки с мылом. Если на коже осталась черная точка (произошел отрыв головки или хоботка), то нужно обработать это место 5% йодом. Нельзя позволять ребенку расчесывать место укуса, чтобы не занести другую инфекцию. В случае укуса стоит незамедлительно обратиться в лечебное учреждение либо травмпункт.

Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, риккетсиозы, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и другие. Болезнь проявляется остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Заболевшего беспокоят мышечные боли. Инкубационный период длится от одного до 60 дней.

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