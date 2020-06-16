РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 47 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе составляет 3233, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили 694 новых случая заражения коронавирусом.

«В Подольске было выявлено 47 случаев. Всего в округе зафиксировали 3233 случая Covid-19», - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Московской области зафиксировано 50736 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 702 заболевших. Выздоровели и выписались 18340 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.