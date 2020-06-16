РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июн. В Мытищах за сутки выявили 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в горокруге за весь период пандемии зафиксировали 1 622 случая коронавируса, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 694 новых случая коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 50 736 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 702 заболевших. Выздоровели и выписались 18 340 человек. В городском округе Мытищи выявили 1 622 случая коронавируса», - говорится в сообщении.

15 июня количество подтвержденных случаев коронавируса в округе составляло 1 596.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.