РИАМО - 16 июн. В столице водитель BMW совершил наезд на пешехода на Дублере Ленинского проспекта у дома №55 в сторону центра, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

Пешеход нарушил правила дорожного движения — он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

«Водитель, совершивший наезд находится на месте происшествия», — отмечается в материале.