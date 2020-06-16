РИАМО - 16 июн. В столице водитель BMW совершил наезд на пешехода на Дублере Ленинского проспекта у дома №55 в сторону центра, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.
Пешеход нарушил правила дорожного движения — он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
«Водитель, совершивший наезд находится на месте происшествия», — отмечается в материале.
В 15.45 на дублере Ленинского проспекта у дома 55 (в сторону центра) водитель автомобиля БМВ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель, совершивший наезд находится на месте происшествия. pic.twitter.com/PdC8Huc1VZ— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) June 16, 2020
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