РИАМО - 16 июн. Руководители министерств и ведомств Подмосковья раз в месяц будут выезжать в городские округа с проверками, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
11 июня по поручению губернатора весь руководящий состав правительства региона выезжал в муниципалитеты для контроля за решением хозяйственных вопросов, волнующих жителей. Особое внимание необходимо было уделить «красным» зонам по хозяйственным вопросам в городских округах.
В рамках заседания губернатор подчеркнул важность работы глав муниципалитетов на территориях. Он отметил, что главе Одинцовского округа Андрею Иванову кроме велосипеда для объезда территорий стоит иметь мопед, чтобы поехать в Звенигород.
В рамках доклада губернатору глава Пушкинского городского округа Михаил Перцев рассказал о визите в округ министра строительного комплекса региона Владимира Локтева. Глава округа рассказал о том, как приводят в порядок территории. Перцев оговорился и сказал, что трава была «покрашена». Губернатор поправил главу. «Он оговорился, мы поняли. Когда трава «покрашена», значит, везде порядок. Он это имел ввиду», - отметил губернатор региона.
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