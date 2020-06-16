РИАМО - 16 июн. Руководители министерств и ведомств Подмосковья раз в месяц будут выезжать в городские округа с проверками, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

11 июня по поручению губернатора весь руководящий состав правительства региона выезжал в муниципалитеты для контроля за решением хозяйственных вопросов, волнующих жителей. Особое внимание необходимо было уделить «красным» зонам по хозяйственным вопросам в городских округах.

«Что касается руководителей министерств, ведомств, то я попрошу <…> раз в месяц такой выезд делать, чаще не надо, наверно, главы сами справятся. Но вот последний четверг или предпоследний – определитесь, как кому удобно. Давайте введем за правило такую работу на местах», — сказал Воробьев.

В рамках заседания губернатор подчеркнул важность работы глав муниципалитетов на территориях. Он отметил, что главе Одинцовского округа Андрею Иванову кроме велосипеда для объезда территорий стоит иметь мопед, чтобы поехать в Звенигород.

В рамках доклада губернатору глава Пушкинского городского округа Михаил Перцев рассказал о визите в округ министра строительного комплекса региона Владимира Локтева. Глава округа рассказал о том, как приводят в порядок территории. Перцев оговорился и сказал, что трава была «покрашена». Губернатор поправил главу. «Он оговорился, мы поняли. Когда трава «покрашена», значит, везде порядок. Он это имел ввиду», - отметил губернатор региона.