РИАМО (МЫТИЩИ) – 16 июн. Касса театра кукол «Огниво» в городском округе Мытищи не работает до 24 июня, с 25 июня касса театра возобновляет свою работу и будет только принимать билеты к возврату, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

В соответствии с распоряжением правительства РФ, возврат билетов будет осуществляться в течение 6 месяцев после отмены спектаклей. В течение этого срока можно оформить возврат в любое удобное время, в том числе и осенью. Возврат билетов осуществляется только при наличии чека.

«Осенью вы сможете обменять сохраненные у вас билеты на спектакли нового театрального сезона. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в нашем кассовом зале мы регулярно дезинфицируем все поверхности, дверные ручки, терминалы оплаты, работаем в перчатках и масках. Вход в театр строго в маске и перчатках с соблюдением норм социальной дистанции!» – говорится в сообщении.

Справки можно получить по телефону: 8(495)583-36-70. Часы работы кассы: среда, четверг, пятница – с 15:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 15:00. Понедельник, вторник – выходные.