РИАМО – 16 июн. Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников отметил, что за десять лет в России сотрудникам службы удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности, среди них 159 терактов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава ФСБ сообщил о результатах работы ведомства за 10 лет президенту РФ Владимиру Путину.

«Это «плоды работы» как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы Национального антитеррористического комитета. <…> ФСБ удалось ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», – сказал Бортников.

Он добавил, что уровень радикализации населения снизился в значительной степени.

В 2010 году было совершено 778 преступлений террористической направленности. За прошлый год террористы совершили четыре преступления.