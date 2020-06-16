РИАМО – 16 июн. Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников отметил, что за десять лет в России сотрудникам службы удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности, среди них 159 терактов, сообщает Федеральное агентство новостей.
Глава ФСБ сообщил о результатах работы ведомства за 10 лет президенту РФ Владимиру Путину.
Он добавил, что уровень радикализации населения снизился в значительной степени.
В 2010 году было совершено 778 преступлений террористической направленности. За прошлый год террористы совершили четыре преступления.
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