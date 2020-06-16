РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Юный музыкант из подмосковного Красногорска Алексей Басов стал лауреатом I степени международного фестиваля-конкурса искусств, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Воспитанник детского оркестра народных инструментов «Красногорский сувенир» Дворца культуры «Подмосковье» Басов Алексей принял участие в I Международном конкурсе-фестивале искусств «Дивные крылья», который проходил дистанционно. Алексей стал лауреатом I степени в номинации «Классические инструменты 10-12 лет», - говорится в сообщении.

Руководитель победителя - Александр Ходанович, концертмейстер - Галина Ходанович.

«Поздравляем юного музыканта и его педагогов, желаем новых творческих успехов и побед!» - заключается в материале.