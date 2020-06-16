РИАМО - 16 июн. Богородский городской округ (+69) и Подольск (+47) лидируют по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, всего в Подмосковье за сутки выявили 694 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

41 случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявили в Сергеиво-Посадском округе, 33 – в Серпухове, 31 – в Истре, 30 – в Орехово-Зуевском, 29 – в Одинцовском, 26 – в Мытищах, 23 – в Павловском Посаде, 21 – в Ленинском, 20 – в Краснознаменске, 18 – в Домодедове, 17 – в Раменском, по 16 – в Егорьевске и Наро-Фоминске, 15 - в Шатуре, 14 – в Луховицах.

По 13 новых случаев – в Балашихе и Жуковском, 12 – в Щелкове, по 11 – в Красногорске и Люберцах, по 10 – в Рузском округе и Лобне, по девять – в Можайске, Электростали и Королеве, по восемь – в Дмитровском округе, Зарайске, Химках, Фрязине, Лотошине, Лосино-Петровском, семь – в Кашире, по шесть – в Бронницах, Долгопрудном, Лыткарине, Чехове, пять – в Реутове, по четыре – в Коломне, Клину, Электрогорске и Пушкинском округе.

По три новых случая инфицирования Covid-19 за сутки выявили в Дзержинском, Солнечногорске, Озерах, по два – в Воскресенске, Ступине и Пущине, по одному – в Дубне, Котельниках, Протвине, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке, ни одного случая – во Власихе, Волоколамском округе, Звездном городке, Ивантеевке, Красноармейске, Молодежном, Талдоме и Шаховской.

За все время в Подмосковье выявлено 50 736 случаев заражения коронавирусом, 18 340 человек выздоровели, 702 пациента скончались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.