РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили 11 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1 722 инфицированных, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 11 случаев коронавируса. Всего в округе 1 722 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили один новый случай коронавируса, всего там зафиксировано 270 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили еще три случая коронавируса за сутки, в округе число инфицированных достигло 441.

В Подмосковье за сутки выявили 694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За период пандемии в регионе зафиксировали 50 736 инфицированных. Скончались 702 заболевших. Выздоровели и выписались 18 340 человек.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.