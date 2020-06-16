РИАМО – 16 июн. Глава столичного «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что жизнь в столице не доставляет ему особых проблем, исключая языковой барьер, сообщает Газета.ru.

«Москва — город мечты для меня. Вы везде дышите культурой, всегда есть на что посмотреть. Меня здесь также привлекает смена немецкой и итальянской кухни», – сказал Тедеско.

Он добавил, что чувствует себя здесь комфортно.

Футбольный клуб «Спартак» заинтересован в покупке еще двух бразильских футболистов – Яго Пикашу и Гуга.