РИАМО – 16 июн. Глава столичного «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что жизнь в столице не доставляет ему особых проблем, исключая языковой барьер, сообщает Газета.ru.
«Москва — город мечты для меня. Вы везде дышите культурой, всегда есть на что посмотреть. Меня здесь также привлекает смена немецкой и итальянской кухни», – сказал Тедеско.
Он добавил, что чувствует себя здесь комфортно.
Футбольный клуб «Спартак» заинтересован в покупке еще двух бразильских футболистов – Яго Пикашу и Гуга.
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