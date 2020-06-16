РИАМО - 16 июн. Красногорская компания «Западный остров» получила три штрафа на общую сумму 530 тысяч рублей за сброс неочищенных вод в ливневую канализацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе расследования удалось установить, что стоки с сооружений сбрасываются в ливневую канализацию Новорижского шоссе и далее поступают в пруд, образованный рекой Липкой.

«Разрешения на пользование водным объектом у компании нет. Лабораторный анализ проб сточных вод, проведенный специализированной лабораторией, показал превышение ПДК соединений азота, серы, железа, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ», - говорится в сообщении.

Помимо штрафа вынесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, его исполнение остается на контроле Минэкологии.

Компания не в первый раз уличается в загрязнении реки. Так, три года назад за аналогичное нарушение она была оштрафована на 75 тысяч рублей.