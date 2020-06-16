РИАМО - 16 июн. В первый день рабочей недели на Московских центральных диаметрах пассажиры совершили более 275 тысяч поездок, что на 24,5% больше, чем неделю назад, основные факторы роста пассажиропотока - отмена режима самоизоляции и поэтапное снятие ограничений в Москве и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вчера, 15 июня, по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» пассажиры совершили 130,2 тысячи поездок, а по МЦД-2 «Курско-Рижский» - 144,7 тысячи поездок. В целом рост пассажиропотока за первый рабочий день недели, после выхода из режима самоизоляции, составил 24,5% по отношению к 8 июня», - говорится в сообщении.

Пассажиры с каждым днем пользуются диаметрами все чаще. Но относительно июня прошлого года пассажиропоток все еще ниже на 40,9%.

На станциях и в подвижном составе на МЦД соблюдают все меры профилактики. Ежедневно проводят дезинфекцию остановочных пунктов, 12 раз в сутки обрабатывают все двери турникетных павильонов, кассовые окна, поручни эскалаторов, билетные автоматы, скамейки и информационные табло.