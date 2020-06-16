РИАМО - 16 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга глав регионов России по упоминаемости в социальных медиа в мае 2020 года, для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram и других социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы «Медиалогии».

«В соцсетях обсуждали заявление Андрея Воробьева о том, что в Московской области предусмотрено поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Также обсуждалась отмена цифровых пропусков в Подмосковье, о которой Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram», — говорится в сообщении.

Кроме того, в соцсетях проходило обсуждение открытия музейного комплекса в честь Зои Космодемьянской. В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Андрей Воробьев занял второе место в рейтинге. В топ-5 рейтинга также вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым) и Вениамин Кондратьев (Краснодарский край).

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения списка учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, на форумах и в блогах.