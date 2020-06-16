РИАМО - 16 июн. Следственный комитет проведет проверку информации из СМИ о том, что полицейские обнаружили в Сергиево-Посадском городском округе четырехлетнего мальчика, который шел по проезжей части автодороги без сопровождения взрослых, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел на дороге, расположенной в поселке Сватково в Сергиево-Посадском городском округе. По данной информации СМИ следственный отдел организовал проверку по факту оставления малолетнего ребенка в опасности.

«Родители мальчика установлены. В ближайшее время они будут опрошены. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Ранее автоинспекторы ДПС в Сергиево-Посадском округе обнаружили на автодороге ребенка, который шел вдоль проезжей части без сопровождения взрослых. Мальчик сообщил, что ему четыре года и сказал, как его зовут. Ребенок затруднялся назвать свое место жительства и пояснить, как он оказался один на дороге.