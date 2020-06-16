РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июн. Спортсмен из Домодедова Александр Барашков попал в Книгу рекордов Европы за выполнение акробатического элемента «змейка», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Округ Домодедово впервые попал в Книгу рекордов Европы. Наш спортсмен Александр Барашков в 2018 году преодолел за 1 минуту с помощью акробатического элемента Snake 33 метра и 40 сантиметров. За это он недавно был награжден медалью, дипломом и Золотой звездой рекордсмена России. 13 мая 2020 года он был отмечен в Книге рекордов СНГ. А сейчас – и в Книге рекордов Европы», - говорится в сообщении.

Барашков делал попытку преодолеть мировой рекорд по выполнению акробатического элемента Snake в ноябре 2019 года. Тогда он меньше чем за минуту преодолел расстояние в 66 метров и 24 сантиметра, но рекорд не засчитали.

На данный момент Барашков оформил пять заявок на попадание в Книгу рекордов Гиннесса по кроссфиту и брейкингу.