РИАМО - 16 июн. По 30 сентября на территории городского округа Воскресенск проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасное детство», мероприятия начали проводить в округе с 1 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Работа направлена на предупреждение гибели и травматизма детей в летний период, выявление и пресечение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и по отношению к ним.

«Все мероприятия данной акции направлены на предупреждение гибели и травматизма несовершеннолетних детей. Очень печально констатировать, что ежегодно у нас фиксируются случаи выпадения детей из окна. Уважаемые родители, обязательно ставьте на окна специальные замочки. Бабушки и дедушки, с которыми вы оставляете с детей, также должны внимательно следить за детьми», - сказала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Ирина Губская.

Особое внимание уделяется безопасности детей на водоемах. Родители должны знать правила поведения на воде и объяснить их ребенку. Дети всегда должны быть в зоне внимания.

Кроме того, важно обеспечение безопасности и в быту. Здесь случаются самые частые травмы - ожоги кипятком, горячей пищей, электронагревательными приборами. Также важно следить за доступом детей к медикаментам. Они должны лежать в закрытом шкафу так, чтобы до них не могли добраться дети.

На официальных сайтах и информационных стендах образовательных учреждений размещена наглядная агитация по правилам безопасного поведения. Все семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, дополнительно ознакомлены с этими правилами, всем вручены памятки.