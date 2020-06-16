РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июн. В Мытищинском лесопарке планируют установить спортивные площадки, создать канатный парк и места для игры в пейнтбол, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Во вторник на встрече с главой Виктором Азаровым обсудили работы по благоустройству Мытищинского лесопарка, одного из самых популярных мест отдыха. Период временного закрытия территории наша команда провела с пользой. Мы сделали дорожки из насыпного материала, освещение, установили видеонаблюдение, обустроили комфортную парковку. Но на этом мы не останавливаемся», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в планах - установка спортивных площадок, создание канатного парка и мест для игры в пейнтбол. По его словам, как только ситуация позволит вновь открыть лесопарк, обновленные зоны удивят истосковавшихся по прогулкам, общению и досугу местных жителей и гостей города.