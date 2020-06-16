РИАМО - 16 июн. В связи с проведением в столице 24 июня парада в честь 75-й годовщины Победы с 5:30 до окончания мероприятия для движения транспорта будет закрыт почти весь центр города, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«По завершении парада военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мневники», - говорится в сообщении.

C 10:00, пока техника будет возвращаться, некоторые автомобильные дороги в центре и на западе Москвы также перекроют.

Помимо этого, парковка на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, в Фалеевском переулке, на Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, в Китайгородском проезде, на улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная и Кадашевской набережной будет недоступна с 00:01 23 июня до 13:00 24 июня.

Подробнее с ограничениями движения можно ознакомиться на сайте transport.mos.ru.

Парад Победы на Красной площади в Москве в этом году из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

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