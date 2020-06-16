РИАМО - 16 июн. Москвичи могут подать заявление на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, проголосовать в электронном формате могут те, у кого есть постоянная регистрация на территории столицы, сообщается в канале департамента информационных технологий столицы в «Яндекс.Дзен».

Если при регистрации на голосование приходит уведомление о том, что данные личного кабинета не соответствуют данным реестра ЦИК, то необходимо подать заявление на включение в реестр электронных избирателей до 21 июня через портал mos.ru (для москвичей) или через портал gosuslugi.ru.

«В любой из дней голосования — с 25 по 30 июня — необходимо зайти на портал для голосования с помощью учетной записи mos.ru или портала gosuslugi.ru и проголосовать», — говорится в сообщении.

Некоторые заявки могут проверяться долго, потому что заявление на регистрацию в реестре электронных избирателей проходит валидацию в ведомственных информационных системах.

Если решение по заявлению положительное, то в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления в личный кабинет и на электронную почту придет соответствующее уведомление.

При этом срок обработки заявления может быть увеличен по причине большого количества электронных избирателей.

Окончательное изменение статуса по заявлению можно будет получить за день до даты проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию. Уточнить вопросы по электронному голосованию можно будет по почте у службы поддержки: info2020@og.ru.

Проконсультироваться по вопросам голосования можно также по телефону горячей линии: +7 (800) 222-55-52.

Всего в Москве откроется 3,6 тысячи участков для голосования. Оно пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. Проголосовать на дому можно в течение семи дней с 25 июня по 1 июля.

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