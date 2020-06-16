РИАМО - 16 июн. В Москве с 16 до 20 июня ожидается температура воздуха до 31 градуса тепла, что на 5-7 градусов выше нормы, в связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщил РИАМО научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В каждом регионе комиссия по чрезвычайным ситуациям определяет, когда объявлять штормовое предупреждение. В Москве при температуре выше 30 градусов комиссия посчитала, что это явление опасное», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Москве с 16 до 20 июня ожидается температура воздуха до плюс 31 градуса, что на 5-7 градусов выше нормы.