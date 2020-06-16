РИАМО – 16 июн. За первые три месяца 2020 года отмечался резкий рост числа кибератак, направленных в основном на государственные учреждения, количество киберинцидентов выросло на 22,5% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, сообщает Газета.ru.

Данные подготовили в центре безопасности компании Positive Technologies.

«По данным специалистов, количество киберинцидентов увеличилось на 22,5% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. При этом доля атак, направленных против госучреждений, промышленных предприятий, финансовых и медицинских организаций, существенно выросла», – говорится в материале.

Эксперты Positive Technologies полагают, что такую ситуацию могла спровоцировать пандемия. Большинство злоумышленников рассылали письма с вредоносными вложениями по теме Covid-19. В государственные организации была направлена каждая пятая рассылка.