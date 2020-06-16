РИАМО - 16 июн. В Сергиевом Посаде 63-летний мужчина арестован по обвинению в убийстве местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 14 июня пьяный мужчина во время ссоры выстрелил из обреза ружья в живот 55-летнего знакомого, который стоял на лестничной клетке. Пострадавшего госпитализировали, но не смогли спасти.

«Следователи осмотрели место происшествия и допросили ряд свидетелей. Изъят обрез охотничьего ружья и патроны к нему. Также назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечается в материале.

Также для установления всех обстоятельств произошедшего и причин преступления проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, проводится сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.