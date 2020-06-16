РИАМО - 16 июн. Крупный производитель строительных смесей инвестировал в подмосковный завод сухих строительных смесей «Сен-Гобен» в городском округе Егорьевск, там запустили новую производственную линию, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мощность линии выше предыдущей в три раза.

«Мининвест Московской области помогает компаниям в выборе участка для строительства, составлении проектной документации, а также оказывает финансовую помощь. Это делает Подмосковье еще более привлекательным для инвесторов, в том числе иностранных», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Группа компаний «Сен-Гобен» работает в Подмосковье с 2002 года.

В 2015 году при поддержке министерства французская компания открыла в Егорьевске второй завод. Общий объем инвестиций «Сен-Гобен» в развитие проекта в регионе составил 8 миллиардов рублей.