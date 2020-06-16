РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Соблюдение правил дорожного движения при перевозке опасных грузов проконтролируют в подмосковном Красногорске в период до 21 июня в рамках профилактического рейда, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период с 15 по 21 июня 2020 года на территории городского округа Красногорск проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД Российской Федерации в данной сфере», - говорится в сообщении.

В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверяют транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов.

«Как показала практика, по-прежнему многие организации, осуществляющие перевозку опасных грузов, допускают нарушения ПДД», - подчеркивается в материале.

Перевозка опасных грузов накладывает на перевозчика многочисленные ограничения и обязанности. Водитель должен иметь право на осуществление перевозки определенной категории опасных грузов. В случае перевозки грузов повышенной опасности не допускается отклонение от установленного маршрута. Транспортное средство должно быть специально оборудовано для перевозки определенной категории опасных грузов и соответствовать требованиям к техническому состоянию.

В соответствии со статьей 12.21.2. КоАП РФ нарушение правил перевозки опасных грузов влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, а на должностные лица, ответственные за перевозку - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридические лица - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Отдел ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения: если в потоке движения рядом с вашим автомобилем едет машина, предназначенная для перевозки опасных грузов, не предпринимайте резких маневров, перестроений, заблаговременно показывайте сигналами поворота планируемое направление своего движения. Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге!» - заключается в материале.