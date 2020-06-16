РИАМО – 16 июн. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пандемия коронавируса показала, насколько востребован дистанционный формат работы, который впоследствии будет применяться чаще, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, такая форма работы требует дополнительного законодательного урегулирования. Поправки об удаленной работе ранее поручил подготовить президент России Владимир Путин.

«Внесенный сегодня законопроект предусматривает регулирование трудовых отношений с учетом развития цифровой экономики и повсеместного применения современных технологий», - отметил Володин.

Он подчеркнул, что законопроект вводит понятие дистанционной работы, а также ее временного и комбинированного режимов. Также расширяются гарантии для работающих удаленно и пересматривается учет рабочего времени.

Совет Госдумы рассмотрит соответствующие поправки на ближайшем пленарном заседании палаты.