РИАМО - 16 июн. В Зеленограде начнут производить драгоценные камни из синтетического материала – корунда, лаборатории будут находиться на территории площадки «Алабушево», которая входит в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис «Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Предприятие разместится на площади в 4 тысячи квадратных метров. Его фасады сделают из матовых панелей серых оттенков, также его облицуют клинкерной плиткой под кирпич.

«Трехэтажное здание возведут в современном стиле, в котором угадываются отсылки к классической промышленной архитектуре. Рядом с комплексом оборудуют парковку для сотрудников, а прилегающую территорию озеленят», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На первом этаже расположатся служебные и технические помещения, на втором – производство и кабинеты для персонала, а на третьем – лаборатории.

Синтетический материал – корунд – по структуре, цвету и прочности идентичен природному камню.