РИАМО - 16 июн. Число пассажиров в автобусах Подмосковья увеличилось на 30% во вторник по сравнению с неделей ранее, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Этим утром в автобусах совершили 415 тысяч поездок — это самый высокий уровень пассажиропотока с начала пандемии. В автобусах региона 15 июня проехало 1,2 миллиона человек.

«По сравнению с началом марта в общественном транспорте Подмосковья пассажиропоток сократился на 46%. Число школьников в автобусах области сократилось на 94%, а льготных категорий граждан — на 44%», — говорится в сообщении.

С 15 июня общественный транспорт Подмосковья перешел на расписание будних дней. Оплатить проезд можно картой «Стрелка», бесконтактной банковской картой и соцкартой.

С 12 мая в Московской области действует масочный режим. Это значит, что жители должны надевать средства индивидуальной защиты во всех общественных местах.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.