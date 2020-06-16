РИАМО – 16 июн. Национальный стандарт, устанавливающий требования пожарной безопасности к материалам и конструкции палаток, будет принят в России в течение полугода, сообщил во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Мы планируем, что в ближайшие полгода этот стандарт (к палаткам для детских лагерей – ред.) будет принят и подписан Росстандартом», - сказал Еникеев в ходе онлайн пресс-конференции.

Он отметил, что в стандарте будут прописаны требования к материалам и конструкции, из которых изготовляются палатки.

Еникеев добавил, что до пожара в лагере «Холдоми» в России в 2019 году, когда в результате возгорания погибли четверо детей, отдых в палатках никак не регулировался.

«Требований пожарной безопасности как в советский период, так и в постсоветский период не было для такого вида отдыха. Сегодня постановление правительства уже вступило в силу, мы подготовились. <…> Мы нашли с бизнесом взаимоприемлемый баланс требований, которые в обязательном порядке должны обеспечиваться в палаточных лагерях. Все это включили в правила противопожарного режима», - добавил Еникеев.