РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В подмосковных Люберцах увеличили мощность котельной №203 на Комсомольском проспекте, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий посетил котельную №203 для проверки подготовки к новому отопительному сезону. Ее проводят летом.

«В данной котельной по плану происходит замена котлов, вместо четырех установили два новых. Мощность котельной была 12,9 гигакалории в час, а станет 21 гигакалория в час. Эта котельная обеспечит теплом порядка 10 тысяч жителей», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на Комсомольском проспекте территория застройки развивается, появляются новые дома. Поэтому и потребовалась модернизация котельной, она заработает в новом отопительном сезоне.

Ружицкий отметил, что проводится ревизия всех котельных округа. В частности, проводится реконструкция котельной в микрорайоне МЭЗ поселка Малаховка, она уже не справлялась с нагрузкой. Ее мощность увеличат.