РИАМО - 16 июн. Камерный молодежный театр «Зазеркалье» из подмосковного Серпухова вошел в шорт-лист победителей театральной премии имени Железкина, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Театр на конкурсе представляет свой спектакль «Серебряное копытце» в номинации «Лучший кукольный спектакль».

«Прием заявок от коллективов завершился 10 мая. На конкурс поступило 59 заявок от 57 театральных коллективов России. География спектаклей представлена 24 регионами России», — говорится в сообщении.

Подмосковье представляют театральные коллективы из городских округов Люберцы, Мытищи, Дмитров, Дубна, Королев, Серпухов.

Абсолютными лидерами по количеству поданных заявок стали Москва – семь заявок, Подмосковье – семь заявок и Санкт-Петербург – четыре заявки.

В жюри вошли театральные критики, театроведы и заслуженные артисты России. Председатель жюри – заслуженный деятель искусств РФ, профессор ГИТИС, театральный режиссер Александр Бармак.

Всего отобрано девять спектаклей-финалистов, которые примут участие в основном этапе конкурса в сентябре. Вручение премии планируется в день памяти Станислава Железкина 17 сентября.