РИАМО - 16 июн. По дорогам Подмосковья 15 июня проехали свыше 2,4 миллиона авто, что в два раза больше, чем во время действия режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Количество автомобилей на областных дорогах 15 июня было больше на треть, чем в мае.

«Движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), на Ленинградском шоссе в Химках, Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД и на улице Ленина в Красногорске, Минском шоссе в Одинцове, на Октябрьском проспекте в Люберцах», – отмечается в материале.

Кроме того, пробки были зафиксированы на Носовихинском и Щелковском шоссе в Балашихе, на Ярославском шоссе в Мытищах и Пушкине, на улицах Батарейной и Киово в Лобне.

Минтранс Подмосковья предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Не следует превышать скорость, также необходимо держать дистанцию и быть внимательными.