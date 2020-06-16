РИАМО - 16 июн. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник в ходе круглого стола Союза журналистов Москвы поблагодарил всех сотрудников СМИ за работу в условиях пандемии коронавируса.

«Я хочу сказать слова благодарности журналистам, обозревателям, операторам, всем, кто в это время, по сути, действительно находился на передовой. <…> Слова благодарности всем средствам массовой информации за информирование москвичей и жителей других регионов о тех мерах, которые принимали органы власти», - сказал Шапошников.

По его словам, качественная работа СМИ помогла разъяснить гражданам меры, которые предпринимали органы власти в начале пандемии.

Кроме того, он поблагодарил журналистов за репортажи о врачах и медсестрах, которые стали героями в нынешнее время.

Также он отдельно поблагодарил за работу парламентский пул – РИАМО, ТАСС, «Интерфакс», РИА Новости, агентство городских новостей «Москва» и газету «Вечерняя Москва».

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.