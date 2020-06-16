РИАМО - 16 июн. На перегоне между станциями Мытищи и Подлипки Дачные Ярославского направления МЖД открыли новый надземный крытый пешеходный переход, связавший микрорайоны Леонидовка и Строитель, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Переход позволит жителям безопасно пересекать оживленный участок железной дороги», — говорится в сообщении.

Строительство перехода проводилось без остановки движения поездов.



Сейчас в Мытищах продолжают строить еще один подземный пешеходный переход. Он соединит улицы Селезнева и 1-ую Вокзальную рядом с остановочным пунктом Перловская Ярославского направления. В перспективе этот тоннель заменит существующий одноуровневый переход.