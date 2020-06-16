РИАМО - 16 июн. Количество поездок в столичной подземке и на Московском центральном кольце увеличилось в полтора раза 15 июня по сравнению с понедельником неделю назад, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пассажиры прошли через турникеты более 4 миллионов раз — рекорд с начала апреля и уже почти половина пассажиропотока, который можно было наблюдать в середине марта», — говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и не забывать о средствах индивидуальной защиты.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, а также режим пропусков и графики прогулок.

В общественных местах и на транспорте необходимо находиться в медицинской маске и перчатках.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.