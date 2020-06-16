РИАМО - 16 июн. В Подмосковье с начала текущего года в замещающие семьи устроили 783 ребенка, всего в Подмосковье насчитывается свыше 4 тысяч приемных семей, 82 из них появились в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
В этом году в регионе не прекращалась активная работа по устройству детей-сирот в семьи, а также подготовка приемных родителей.
В помощь родителям также работает мобильное приложение «Усыновление в Московской области».
В настоящий момент в Подмосковье проживает порядка 24 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них почти 16 тысяч детей находится на воспитании в замещающих семьях. При этом более 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.
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