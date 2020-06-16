РИАМО - 16 июн. В Подмосковье с начала текущего года в замещающие семьи устроили 783 ребенка, всего в Подмосковье насчитывается свыше 4 тысяч приемных семей, 82 из них появились в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В этом году в регионе не прекращалась активная работа по устройству детей-сирот в семьи, а также подготовка приемных родителей.

«В нашем регионе будущие родители могут проконсультироваться по любым вопросам у психологов, юристов и медиков, которые работают в школе приемных родителей. К июню 2020 года этой возможностью воспользовалось 899 человек, из них уже 112 приняли ребенка в семью», — отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В помощь родителям также работает мобильное приложение «Усыновление в Московской области».

В настоящий момент в Подмосковье проживает порядка 24 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них почти 16 тысяч детей находится на воспитании в замещающих семьях. При этом более 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.