РИАМО - 16 июн. По расчетам с использованием данных сотовых операторов, 46% москвичей совершают поездки из дома на работу на расстояние до 10 километров, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что 15-20% жителей города ездят на работу на расстояние от трех до пяти километров.

«Это значит, что многие перемещения при желании можно совершить пешком, на велосипеде и его аналогах, особенно при наличии соответствующей инфраструктуры. Многие предложения, которые мы уже получили от горожан, подтверждают это», – написал Ликсутов в своей колонке на портале «Московский транспорт».

Заммэра подчеркнул, что в ведомстве рассчитывают на продолжение совместной работы и помощь москвичей по улучшению качества пешеходных и велопередвижений через обмен идеями в соцсетях (с хештегом #цоддвработу) или обращения: koordinator-codd@transport.mos.ru.

Ликсутов отметил, что каждое обращение будет проанализировано.

Ранее в ведомстве собрали уже 1 тысячу предложений от граждан по изменениям транспортной системы столицы.