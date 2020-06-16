РИАМО - 16 июн. Пассажиры столичного транспорта свыше 163 тысяч раз продлили свои проездные билеты, из них 75% билетов были записаны на карту «Тройка», а 25% — на социальные карты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Рекордным днем по количеству обращений за услугой по продлению стало 15 июня. За четыре дня горожане продлили 145 тысяч карт, в киосках МГТ — примерно 7 тысяч, в режиме онлайн — свыше 11 тысяч проездных.

«Перед обращением в кассы мы рекомендуем нашим пассажирам воспользоваться онлайн-сервисами для того, чтобы проверить доступность продления по их проездному. Сделать это можно в мобильном приложении «Метро Москвы», на Едином транспортном портале или с помощью бота @MosCardCheckBot в мессенджере Telegram», — отмечается в материале.

Продлить проездные могут те пассажиры, которые в период режима повышенной готовности с 30 марта по 8 июня включительно совершили не более 22 поездок. Если это число было превышено, но с 30 марта по 11 мая включительно гражданин совершил не более восьми поездок, то услуга будет оказана.

Число дней продления соответствует сроку действия билета в период с 30 марта по 11 мая, если по нему было совершено не более восьми поездок в указанный период.

Если совершено не более 22 поездок в период с 30 марта по 8 июня — проездной будет продлен на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный период. Минимальный период продления в любом из случаев составляет пять дней.