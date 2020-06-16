РИАМО - 16 июн. В подмосковном Королеве в шахте лифта одного из домов нашли тело 40-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с большой высоты, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения на пятом этаже в подъезде с помощью металлического инструмента открыл двери лифта. После неосторожных движений он сорвался в шахту.

«В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в материале.

По делу назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.