РИАМО - 16 июн. С начала 2020 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 264 проверки на объектах инженерной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.



«По результатам проверок участникам строительства выдано 126 предписаний об устранении нарушений и оформлено 288 протоколов об административном правонарушении в области строительства. Также наложены штрафные санкции на общую сумму 11,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Большую часть нарушений устранили в кратчайшие сроки. Остальные находятся на контроле комитета.



Помимо этого, за год в эксплуатацию ввели 12 объектов инженерной инфраструктуры.