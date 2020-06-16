РИАМО - 16 июн. С начала 2020 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 264 проверки на объектах инженерной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«По результатам проверок участникам строительства выдано 126 предписаний об устранении нарушений и оформлено 288 протоколов об административном правонарушении в области строительства. Также наложены штрафные санкции на общую сумму 11,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Большую часть нарушений устранили в кратчайшие сроки. Остальные находятся на контроле комитета.
Помимо этого, за год в эксплуатацию ввели 12 объектов инженерной инфраструктуры.
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