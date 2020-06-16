РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июн. Медучреждения в Щелкове поэтапно переходят на стандартный режим работы, в поликлиниках уже оказывается плановая помощь, сообщается на сайте администрации городского округа.

По предварительной записи жители могут попасть на прием к врачам первичного звена и специалистам: эндокринологу, неврологу, кардиологу и хирургу, пройти УЗИ, рентгенографию. Приступили к плановой госпитализации и стационары. Также свою деятельность возобновили стоматологии.

«Постепенно медучреждения переходят на плановый режим. Но врачи всегда помнят о безопасности, поэтому постоянно используют средства индивидуальной защиты и проходят еженедельное тестирование», - говорится в сообщении.

Особое внимание в медучреждениях уделяют стандартам безопасности. В поликлиниках предусмотрены следующие меры: фильтр-боксы и термометрия на входе, обязательный масочный режим для пациентов, соблюдение социальной дистанции, интервал между приемом пациентов 30 минут.

В стационарах осуществляется: разделение плановых и экстренных потоков пациентов, экспресс-тестирование на коронавирус всех поступающих в больницу, палаты-боксы (до получения результатов тестирования), размещение в палатах с соблюдением социальной дистанции.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

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- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.