РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. В подмосковном Красногорске с начала года в рамках экологического мониторинга обследовали 11 родников и три реки, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В 2020 году на территории городского округа Красногорск в рамках экологического мониторинга водных объектов проведено обследование 11 родников и рек Баньки, Синички, Липки», - говорится в сообщении.

По результатам взятых проб будут выявлены источники загрязнения с целью последующего предупреждения попадания несанкционированных стоков в водные объекты.

«Также пробы возьмут в конце третьего квартала для актуализации информации и обновления данных мониторинга водных объектов», - заключается в материале.