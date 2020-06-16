РИАМО - 16 июн. Свыше 10,5 тысячи (94%) садоводческих некоммерческих товариществ в Подмосковье заключили договоры на вывоз коммунальных отходов, всего в регионе зарегистрировано больше 11,2 тысяч СНТ, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Во время рейдов инспекторы проверяют наличие и содержание контейнерных площадок, а также соблюдение графиков вывоза мусора в данных местах.

«В работе у сотрудников ведомства находится 361 товарищество. Только за прошедшую неделю было проверено 52 садоводческие некоммерческие организации, из которых в 35 был заключен договор на вывоз мусора. Работа продолжается», — отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

На данный момент 100% договоров на вывоз мусора заключено СНТ в городских округах Клин, Дубна, Красноармейск, Балашиха, Богородский, Черноголовка, Электросталь, Королев, Щелково, Звездный городок, Лосино-Петровский, Фрязино, Егорьевск, Бронницы, Жуковский, Люберцы, Шатура, Рошаль, Лыткарино, Котельники, Озеры, Серебряные Пруды, Луховицы, Можайск, Одинцово, Лотошино, Шаховская, Серпухов, Протвино, Пущино, Подольск, Можайск, Королев, Подольск, Лобня и Долгопрудный.