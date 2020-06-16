РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Стояки водоснабжения в жилом комплексе «Красногорский» в подмосковном Красногорске заменят до 15 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В ЖК «Красногорский» заменят стояки водоснабжения к 15 июля. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский на заседании правительства Московской области во вторник», - говорится в сообщении.

Ранее жители жилого комплекса жаловались на плохое качество воды.

Велиховский пояснил, что водозаборное сооружение жилого комплекса подает воду, отвечающую санитарным нормам и требованиям. По причине поврежденных внутридомовых систем жильцам ЖК «Красногорский» поступает вода ненадлежащего качества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разъяснить жителям, когда и как будет решена эта проблема. Вопрос взят на контроль региональным министерством ЖКХ и администрацией округа.