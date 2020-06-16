РИАМО - 16 июн. Инспекторы дорожно-патрульной службы 3-го батальона 1-го полка ДПС (северный) вернули родителям четырехлетнего ребенка, который гулял по проезжей части, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Инспекторы дорожно-патрульной службы <…> обнаружили в районе 21 километра автодороги М-8 «Холмогоры» ребенка, который шел вдоль проезжей части. Мальчик направлялся в сторону Сергиево-Посадского городского округа и находился один без сопровождения взрослых», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что автоинспекторы остановились и пообщались с малышом. Мальчик сообщил, что ему четыре года и сказал, как его зовут. Ребенок затруднялся назвать свое место жительства и пояснить, как он оказался один на дороге. Сначала ребенок стеснялся автоинспекторов, но через какое-то время подружился с ними.

«Сотрудники полиции разыскали родителей малыша, которые проживают в селе Сватково, и передали ребенка им», - заключила Петрова.