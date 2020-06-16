РИАМО - 16 июн. Московские школьники написали свыше 50 тысяч пробных ЕГЭ на сервисе «Мои достижения» с середины марта, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«С помощью сервиса «Мои достижения» мы предоставляем выпускникам уникальную возможность комплексной подготовки к экзаменам. Они проходят диагностику, выявляют пробелы в своих знаниях, видят, какие темы им нужно подтянуть», — сказал заместитель директора Московского центра качества образования Богдан Легостаев.

Он отметил, что школьники могут получить консультацию эксперта ГИА после прохождения тестирования и анализ ошибок.

Кроме того, выпускники могут смотреть видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ и видеоролики по решению отдельных заданий. Одиннадцатиклассники могут попробовать заполнить бланк ГИА.

На платформе «Мои достижения» доступны версии ЕГЭ по всем предметам, видеоматериалы для самоподготовки, более 1,9 тысячи диагностических работ и более 100 тысяч заданий.

Воспользоваться заданиями и материалами сервиса могут школьники со всей России бесплатно.