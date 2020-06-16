РИАМО – 16 июн. С 1 июля на территории России заработают свыше 7 тысяч детских оздоровительных учреждений, сообщил во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«С 1 июля, по нашим прогнозам, более 5-7 тысяч детских учреждений откроется. <…> На первых неделях будут запланированы занятия с детьми, даже с привлечением пожарной техники, <…> чтобы они не были скучными для ребят», — сказал Еникеев в ходе онлайн пресс-конференции.

Он уточнил, что в летний сезон по стране обычно открывается свыше 40 тысяч детских оздоровительных учреждений, но из-за распространения коронавируса в 2020 году их будет на порядок меньше.

Все учреждения детского отдыха обязаны следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Сотрудники должны носить индивидуальные средства защиты, иметь антисептики. В учреждении должны быть бактерицидные облучатели и термометры. Всех сотрудников лагерей также обследуют на коронавирус.