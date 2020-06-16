РИАМО - 16 июн. В Московском регионе жаркая погода до плюс 31 градуса сохранится до субботы, в воскресенье возможен небольшой дождь и 23 градуса тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«В среду, 17 июня, без осадков. Ночью в Москве 16-18 градусов, по области 13-18 градусов. Днем в Москве 29-31 градус, в Подмосковье 26-31 градус. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду», — отмечается в материале.

Днем 18 июня возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха прогреется в столице до плюс 27-29 градусов, в Подмосковье – до плюс 24-29 градусов. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Днем 19 июня воздух прогреется до плюс 27-29 градусов в Москве и плюс 24-29 в Московской области. При этом 20 июня временами пройдет дождь, а днем столбики термометра поднимутся до отметки в 24-29 градусов.