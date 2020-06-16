РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. В подмосковном Красногорске провели текущий ремонт на дорогах общей площадью около 25 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель главы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

«На данный момент мы уже отремонтировали порядка 25 тысяч квадратных метров на 11 дорогах. Работы там завершены», - сказал Волосевич.

По его словам, это составляет порядка 28-30% от плана текущего ремонта дорог в округе. Подрядчикам поставили задачу до конца недели увеличить этот показатель до 40-45%.

«Весь ремонт планируется завершить досрочно, до середины июля. Это позволит нам рассчитывать на вторую волну финансирования от области на ремонт порядка 5-6 дорог дополнительно», - пояснил Волосевич.

Текущий ремонт дорог в округе стартовал 18 мая.